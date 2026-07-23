Aos 86 anos, morre Anália Rosa Novaes, moradora de Rio Bom

Anália Rosa Novaes, figura muito conhecida e querida na cidade de Rio Bom (PR), morreu aos 86 anos na madrugada desta quinta-feira (23), em decorrência de uma parada cardíaca. Devido ao seu estado de saúde já debilitado, ela não pôde ser intubada. O velório acontece na capela municipal da cidade, e o sepultamento está marcado para as 18h, no Cemitério de Rio Bom.

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Nascida na Bahia, Anália mudou-se para o Paraná com o marido, Urbino Silva Novaes (falecido em 1997), na época em que o plantio de café era forte na região. Ao longo dos anos, construiu grande popularidade e carinho no município. Sua dedicação à comunidade reflete-se no trabalho de sua família, a exemplo de sua filha Maria Novaes, atual secretária de Assistência Social de Rio Bom, que realiza diversas frentes de caridade na cidade.

As informações sobre a trajetória e os últimos dias da moradora foram compartilhadas por sua neta, Danielly Novaes. O quadro de saúde de Anália era delicado e marcado por um histórico de muita superação. Segundo a familiar, há mais de 30 anos ela sofreu um acidente de trabalho na lavoura enquanto quebrava milho, quando um galho feriu sua perna. O machucado evoluiu para um quadro grave, diagnosticado como varizes varicosas, que limitou sua mobilidade e exigiu o uso contínuo de medicamentos ao longo das décadas.

Ela deixa os filhos Zeni, Maria, Maurício, José, Alencar e Carlos Alberto, além de netos e uma cidade entristecida com a sua partida.