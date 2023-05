Ao tentar arrombar lanchonete, ladrão é contido por dono e preso

Siga o TNOnline no Google News

Um homem foi preso na madrugada deste domingo (28), por volta das 5 horas, depois de ter tentado furtar uma lanchonete, mas ser contido pelo proprietário do estabelecimento, na Avenida Apucarana, área central de Rio Bom, no norte do Paraná.

Segundo a polícia, o dono da lanchonete recebeu uma ligação de um vizinho do estabelecimento, que o informou que estava escutando barulhos no local e achando que poderia ser um arrombamento.

O proprietário contou que se deslocou à lanchonete e encontrou um homem arrombando a porta dos fundos com uma barra de ferro. O suspeito foi contido e começou a ameaçar o dono, falando que se não fosse liberado para fugir e acabasse preso, na terça-feira ele "iria acertar as contas com ele e a sua família".

O vizinho que informou sobre os barulhos também foi ao local para conter o criminoso e acabou sofrendo as ameaças, assim como o proprietário. A PM chegou no local e deu voz de prisão ao suspeito. Uma faca e uma barra de ferro de construção, materiais usados para arrombar a porta, foram recolhidos e entregues junto ao criminoso na delegacia de Marilândia do Sul.

