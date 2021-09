Da Redação

Antônio Pedro da Costa Filho, 85 anos, o Jeca Tatu foi homenageado na última quinta-feira (16), pelo Rotary Club de Ivaiporã.

A honraria foi proposta pelo rotariano Adão Casagrande, amigo do Jeca Tatu, em reconhecimento ao trabalho de Antônio como humorista, ator e cantor.

Antônio relatou que completou 79 anos de carreira e começou ainda criança, trabalhando como palhaço em circo.

Durante a carreira realizou quatro filmes, tem 13 discos e uma autobiografia “Jeca Tatu: 70 Anos de História”, que conta a vida do artista.

“Estou muito feliz em estar aqui recebendo essa homenagem do Rotary Club. Quero agradecer a Deus por essa benção por esse momento tão maravilhoso. A todos o meu respeito, e o meu Deus lhe pague, ao meu prezado amigo Adão Casagrande que por intermédio dele estou recebendo essa homenagem”, disse Jeca Tatu.

Para a presidente do Rotary Club Integração, Juliana Tsechuk foi uma grande satisfação receber o intérprete do famoso personagem Jeca Tatu, da obra de Monteiro Lobato. “O clube se sente honrado em recebe-lo e fomos muito felizes com a apresentação que eles nos proporcionou, e em conhecermos seus familiares também”, relatou Juliana.

ASSISTA:

Antônio Pedro, o Jeca Tatu é homenageado; assista - Vídeo por: Reprodução