Aniversário na câmara de Ivaiporã gera polêmica; veja

Uma festa para comemorar os aniversariantes do mês na Câmara de Vereadores de Ivaiporã gerou polêmica na cidade, já que o decreto municipal que está em vigor até o próximo dia 29, proíbe a realização de eventos sociais, ressalvadas as atividades realizadas no núcleo residencial familiar, limitado ao máximo de 10 pessoas.

Nas redes sociais, muitas críticas a vereadora, Gertrudes Bernardy que é a presidente da Câmara de Vereadores e posa ao lado dos servidores municipais.

Procurada pela reportagem a presidente da Câmara de Vereadores, disse que foi feito uma surpresa aos aniversariantes, inclusive ela, e que os participantes se juntaram apenas para tirar a foto. Disse ainda que os participantes eram somente servidores que convivem no dia a dia e que trabalha em espaço comum.

Nota de esclarecimento

A Câmara de Vereadores de Ivaiporã esclarece à população que, este mês, 7 funcionários comemoram aniversário. Inclusive a presidente, Gertrudes Bernardy, que celebrou na quinta-feira, dia 17 de junho.

Os demais funcionários fizeram uma surpresa aos 7 aniversariantes, cantaram parabéns e aproveitaram a ocasião para registrar o momento.

A Câmara de Vereadores informa que a reunião envolveu apenas os funcionários que convivem no Legislativo, quer seja nos ambientes e trabalho ou em espaços em comum.

