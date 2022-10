Aniversário de São Pedro do Ivaí terá três dias de festa; saiba mais

Da Redação

Evento comemora o aniversário de 67 anos do município

A prefeitura de São Pedro do Ivaí anunciou nesta segunda-feira (24), a retomada da ExpoIvaí. A sexta edição da festa - em comemoração ao aniversário de 67 anos do município - já tem programação confirmada com três grandes shows de artistas consagrados em todo o Brasil.

Serão três dias de festa -11, 12 e 13 - com shows da dupla sertaneja Fernando e Sorocaba, João Neto e Frederico e o grupo Sambô. Mais detalhes sobre o evento serão divulgados pela prefeitura nos próximos dias. Confira o post na página oficial da Prefeitura de São Pedro do Ivaí.

