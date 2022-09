Aniversário de Novo Itacolomi conta com shows sertanejos; confira

Da Redação

O município paranaense completa 32 anos, no dia 28 de setembro

Na manhã desta quarta-feira (14), o prefeito de Novo Itacolomi, norte do Paraná, Moacir Andreolla, anunciou algumas das atrações da Festa de Aniversário da cidade. Em estilo de "Rodeio Show", a comemoração contará com a presença das duplas sertanejas Antony & Gabriel e Carreiro & Capataz. O município paranaense completa 32 anos, no dia 28 de setembro.

A "festa do peão" será nos dias 12 e 13 de novembro, no centro de eventos do município, localizado às margens da PR-170, conhecida como Rodovia do Milho. O prefeito informou ainda, em entrevista concedida para a Rádio Nova Era FM, que no dia 09 de outubro a cidade conta com um tradicional almoço em prol do Hospital do Câncer de Londrina.

Ainda durante a conversa na manhã desta quarta (14), Andreolla afirmou que Novo Itacolomi vive um momento muito especial, com diversas obras em andamento, além do desenvolvimento de programas e ações.

O prefeito citou as inaugurações realizadas durante a Semana da Pátria, como a quadra de bocha, o campo de malha e o campo suíço. Conforme a autoridade, há também, no município, o início das obras de 49 moradias e mais 36 para começar, além de outras benfeitorias.





Fonte: Informações do Blog do Berimbau.

