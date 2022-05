Aniversário de 58 anos de Jardim Alegre atrai multidão; veja

Da Redação

Jardim Alegre comemorou em grande estilo o 58º aniversário. Os jardim-alegrenses celebraram 58 anos de emancipação política na Praça da Igreja Nossa Senhora do Rocio com shows musicais das duplas Gilberto & Gilmar e João Vitor & Mancini que embalaram o público - uma grande multidão - até as primeiras horas da manhã de domingo. Muito feliz com a comemoração, o prefeito José Roberto Furlan parabenizou toda a população e toda a equipe administrativa pela organização do evento.

“É muito bom ver a cidade em festa e o povo feliz. Esta foi a sensação de todos nós durante essa noite onde recebemos também muitos visitantes dos nossos municípios vizinhos. Uma noite de paz e muita alegria. Uma festa comemorada com muita harmonia e descontração”, disse Furlan.

O ex-secretário estadual de saúde Beto Preto, também fez questão de participar das comemorações de aniversário da cidade. Ele lembrou que o segundo emprego dele como médico foi no Hospital Municipal de Jardim Alegre. “É uma felicidade participar desse momento de comemoração depois da pandemia. Deus abençoe Jardim Alegre”, destacou.

Beto Preto também fez questão de reafirmar a necessidade da vacinação. “Embora não seja mais o secretário da saúde, na condição de médico tenho insistido, que todos possam se vacinar, manter os cuidados necessários, mas o principal é a vacina da covid, da vacina contra a gripe. Esse é o momento da vacinação continuar”, completou.

O evento também contou com a presença de Willian Caetano, chefe de gabinete do deputado estadual Tercílio Turini, da presidente do legislativo municipal, Sônia Campos, vereadores e secretários municipais.