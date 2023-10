Aniversariante é baleado e dois convidados são mortos em Jandaia

Um aniversário acabou com dois homens assassinados e um ferido na madrugada deste domingo (29), por volta das 2h30, em uma chácara localizada às margens da BR-369, em Jandaia do Sul, no norte do Paraná.

Ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e Defesa Civil foram acionadas. Um dos homens morreu ainda no local, dentro de um carro. A outra vítima fatal foi a óbito no Hospital Nossa Senhora de Fátima.

Um terceiro baleado, que era o aniversariante, foi atingido no braço e atendido pelas equipes de socorro. Conforme informou à Polícia Militar, ele comemorava a data em uma chácara quando começou uma briga. Um grupo saiu do local e retornou logo em seguida com dois revólveres.

Equipes da PM foram acionadas, mas, a princípio, os autores do crime não foram encontrados.

Os corpos foram recolhidos pelo Instituto Médico Legal (IML) de Apucarana.

