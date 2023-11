Amuvi volta a defender ações de desenvolvimento do Vale do Ivaí

Prefeitos que integram a Associação dos Municípios do Vale do Ivaí (Amuvi) estiveram reunidos nesta terça-feira em Ivaiporã. O encontro marcou o início das festividades dos 62 anos de emancipação política e administrativa do município, juntamente com a inauguração do parque de exposições e a retomada da Expovale-Exposição Agropecuária e Industrial de Ivaiporã.

Sob o comando do presidente da Amuvi, prefeito Lauro Junior (União Brasil), de Jandaia do Sul, e do prefeito local Luiz Carlos Gil (PSD), a reunião foi uma das mais movimentadas dos últimos anos, com grande participação de prefeitos, deputados, vereadores, lideranças políticas e do setor produtivo.

Estiveram presentes o presidente da Assembleia Legislativa do Paraná, deputado Ademar Traiano (PSD), os deputados federais Sérgio Souza (MDB) e Felipe Francischini (União Brasil), deputado estadual Do Carmo (União Brasil), ex-governador e atualmente secretário para o Paraná do Codesul (Conselho de Desenvolvimento e Integração Sul), Orlando Pessuti, e o superintendente da Secretaria Estadual de Cidades, Ricardo Maia, representando o secretário Eduardo Pimentel.

Prefeitos e demais autoridades destacaram a importância do Vale do Ivaí no cenário econômico do Paraná e defenderam projetos que garantam o desenvolvimento. Entre esses projetos, que inclusive já são objeto de estudos junto ao governo do Estado, estão a amplia de faixas e melhorias em toda extensão das rodovias PR-272 e PR-466, que vai de Mauá da Serra a Pitanga, passando por Ivaiporã, e a construção da ponte ligando Grandes Rios e Jardim Alegre. Também constam das demandas a duplicação dos 100 quilômetros que ligam Jandaia do Sul a Jardim Alegre, além das interligações entre os municípios de Godoy Moreira, Jardim Alegre e Lunardelli.

Todas as demandas da região foram apresentadas em um telão na reunião da Amuvi. O prefeito Carlos Gil também reforçou pedido para transformação da 6ª Companhia Independente da Polícia Militar de Ivaiporã em um batalhão. Segundo ele, isso possibilitaria aumento do efetivo e de viaturas para ampliar a segurança de toda a região.

O presidente da Assembleia, Ademar Traiano, disse que está acompanhando todas as demandas do Vale e que a maioria das obras será atendida pelo governo do Estado. “A transformação da companhia em um batalhão da polícia militar já é um fato consumado pelo governo de Ratinho Junior”, garantiu.

O prefeito Carlos Gil informou que também vem acompanhando todos os projetos de infraestrutura logística e que tem expectativa positiva sobre as obras na rodovia entre Mauá da Serra e Ivaiporã e término do Trevo do Ouro Verde. “Os recursos para essas obras já existem, o duro é quando não se têm os recursos”, afirmou.

Autoridades destacam união dos municípios

Prefeitos e outras autoridades que participaram da reunião da Amuvi em Ivaiporã destacaram a necessidade de os prefeitos e suas cidades permanecerem unidos na defesa do desenvolvimento do Vale do Ivaí.

“O Vale do Ivaí é um só, é uma força, uma riqueza do Paraná. Quem quiser conhecer o Paraná, que é um Estado que produz alimentos, comida para o mundo, vem ao Vale do Ivaí”, disse o prefeito de Apucarana, Junior da Femac (PSD). “O nosso Vale do Ivaí é muito forte e nós prefeitos estamos todos unidos para desenvolver essas riquezas e oportunidades boas para todos os habitantes da região”, completou Junior da Femac, parabenizando o prefeito Carlos Gil pela construção do parque de exposições e retomada da Expovale.

Para o presidente da Amuvi, prefeito Lauro Junior (PSD), de Jandaia do Sul, a Amuvi demonstra um momento de união muito forte entre os prefeitos e suas comunidades. “Essa união ajuda a região na busca de suas conquistas regionais”, segundo ele.

O mesmo disse o deputado federal Sérgio Souza (MDB), citando os muitos recursos que a região, em especial Ivaiporã, têm conseguido através dos governos estadual e federal.

