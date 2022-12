Amuvi tem chapa de consenso para eleição da nova diretoria

Da Redação

Carlos Gil, presidente da Amuvi

Os 26 prefeitos que integram a Associação dos Municípios do Vale do Ivaí (Amuvi)vão se reunir nesta quarta-feira, em Jardim Alegre, para eleição da nova diretoria para o biênio 2023/2024. O encontro será às 10 horas no Pesque Pague Natureza, que fica às margens da PR-466, ao lado do Posto Trevo, na divisa com Ivaiporã.

Segundo o presidente da associação, prefeito Luiz Carlos Gil (PSD), de Ivaiporã, apenas uma chapa de consenso está inscrita para o pleito. A chapa é encabeçada pelo prefeito de Jandaia do Sul, Lauro Junior (União Brasil), ao cargo de presidente, tendo como vice o prefeito de Cambira, Emerson Toledo Pires (MDB); o prefeito de Jardim Alegre, José Roberto Furlan (Cidadania), como segundo vice-presidente; e o prefeito de Lunardelli, Reinaldo Grola (PSD), na condição de tesoureiro. A chapa deverá ser eleita por aclamação.

Há um acordo entre os candidatos e também um consenso entre os demais prefeitos que compõem a Amuvi para que Lauro Junior ocupe a presidência no primeiro ano e Toledo no segundo. Mesmo acordo foi feito pela atual diretoria, que teve o prefeito de Faxinal, Ylson Álvaro Cantagallo (PSD), como presidente em 2021 e o prefeito de Ivaiporã, Luiz Carlos Gil (PSD), comandando decorrer deste ano de 2022.

Embora teria condições de disputar a reeleição, Carlos Gil preferiu abrir espaço para novas candidaturas. “É preciso que haja alternância no poder”, justifica.



Para Carlos Gil, os dois candidatos Lauro Junior e Emerson Toledo são prefeitos em condições de conduzir bem os trabalhos da Amuvi. “São duas pessoas interessadas e comprometidas com o desenvolvimento econômico e social da região e todos os municípios do Vale do Ivaí”, afirma.

O candidato a presidente, Lauro Junior, que está no seu primeiro mandato como prefeito de Jandaia do Sul, diz que sua intenção é fortalecer cada vez mais a Amuvi, porém tendo como prioridade apoio técnico aos pequenos municípios.

Apesar da alternância no poder, Lauro Junior assegura que sua intenção e do prefeito Toledo é caminhar juntos e unidos com demais companheiros em defesa dos interesses do Vale do Ivaí.

Além da eleição da nova diretoria, os prefeitos vão discutir nesta reunião outros assuntos de interesse dos municípios e da região. Entre eles, detalhes sobre a mudança da sede administrativa da Amuvi em Apucarana para outro espaço oferecido pela Prefeitura de Apucarana e a construção da sede campestre em Borrazópolis, em terreno oferecido pelo atual presidente Carlos Gil.

