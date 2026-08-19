Amuvi realiza Mostra da Exposição Riquezas do Vale na Assembleia Legislativa do Paraná

A Associação dos Municípios do Vale do Ivaí (Amuvi) realizou, nos dias 17 e 18 de agosto, a Mostra da Exposição Riquezas do Vale, na Assembleia Legislativa do Paraná (Alep), em Curitiba. A iniciativa levou para a capital paranaense uma representação das potencialidades culturais, turísticas, gastronômicas e econômicas dos municípios da região.

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Durante os dois dias, expositores do Vale do Ivaí apresentaram produtos regionais, artesanato, gastronomia, cultura, turismo e diferentes experiências que representam a identidade e a diversidade da região. A mostra recebeuEvento realizado na capital paranaense reuniu produtos regionais, artesanato e experiências turísticas para valorizar a identidade da região autoridades, deputados, servidores e visitantes, proporcionando uma importante oportunidade de divulgação do Vale do Ivaí em um dos principais espaços públicos do Paraná.

O presidente da Amuvi e prefeito de Rio Branco do Ivaí, Pedro Taborda Desplanches, comemorou o resultado da iniciativa e destacou o crescimento do projeto. “A Riquezas do Vale nasceu para mostrar tudo aquilo que nossos municípios têm de melhor e, a cada edição, estamos fortalecendo ainda mais esse objetivo. Trazer essa exposição para a Assembleia Legislativa foi uma oportunidade de mostrar a força do nosso Vale, valorizar nossos produtores, artesãos e empreendedores e apresentar ao Paraná a riqueza da nossa cultura e do nosso turismo. Foi um sucesso e queremos continuar levando o nome da nossa região cada vez mais longe”, afirmou Taborda.

Desde sua criação, a Exposição Riquezas do Vale já realizou nove edições em diferentes municípios, promovendo integração regional e criando espaços para que produtores, empreendedores, artistas e representantes das cidades possam divulgar seus trabalhos. A mostra realizada em Curitiba ampliou o alcance do projeto, aproximando a região de lideranças e instituições estaduais.

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Para o diretor-geral da Amuvi, Alexandre Cantagallo, chegar à capital representa uma importante conquista para o projeto e é resultado da participação conjunta dos municípios e expositores. “Levar a Riquezas do Vale para Curitiba e ocupar um espaço tão importante como a Assembleia Legislativa foi uma grande oportunidade para apresentarmos nossa região para um público ainda maior. Quero agradecer especialmente aos expositores e aos municípios que aceitaram o convite e estiveram conosco nesses dois dias. São eles que dão vida à exposição e mostram, através dos seus produtos, da cultura, dos sabores e das experiências, a verdadeira identidade do Vale do Ivaí”, destacou Cantagallo.

O diretor geral também agradeceu aos secretários e diretores de cultura e turismo que estiveram presentes na exposição. Com o sucesso da mostra, a Amuvi reforça o compromisso de continuar promovendo a Riquezas do Vale como ferramenta de valorização regional, incentivando o turismo, a cultura, o empreendedorismo e a geração de oportunidades.

Mais do que apresentar produtos, a iniciativa busca contar as histórias dos municípios e mostrar que o Vale do Ivaí possui cores, sabores, tradições e experiências que merecem ser conhecidas em todo o Paraná.

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