Amuvi quer mais segurança nas escolas do Vale do Ivaí

Prefeitos da Amuvi se reuniram em Borrazópolis

Prefeitos que integram a Associação dos Municípios do Vale do Ivaí (Amuvi) estiveram reunidos nesta sexta-feira (14) em Borrazópolis. Esta foi a primeira reunião dirigida pelo novo presidente da associação, Lauro Junior (União Brasil), prefeito de Jandaia do Sul, após a posse da nova diretoria ocorrida no início de fevereiro.

Neste encontro, o principal assunto da pauta de discussões foi a necessidade de mais segurança nas escolas da região, tanto municipais, como estaduais e particulares. Os ataques que vêm ocorrendo em estabelecimentos escolares pelo País, assim como ameaças de invasões e notícias falsas propagadas pelas redes sociais têm preocupado não só a comunidade estudantil, como também prefeitos e demais autoridades públicas.

Além dos prefeitos, participaram da reunião os chefes dos Núcleos Regionais de Educação (NREs) de Apucarana, Vladimir Barbosa, e de Ivaiporã, Valber França Clarimundo, o comandante da 6ª Companhia Independente da Polícia Militar de Ivaiporã, major Rangel Calixto Peijo, e os deputados federal Sérgio Souza (MDB) e estadual Do Carmo (União Brasil)). O major Rangel fez uma explanação sobre o trabalho que a Polícia Militar vem fazendo no sentido de prevenir e coibir atos de violência nas escolas.

“Infelizmente, começamos o ano letivo com essas notícias tristes na área de educação, mas cabe a nós definir as ações no sentido de proteger nossos alunos”, afirmou o presidente da Amuvi, Lauro Junior. Entre outras medidas, os prefeitos defenderam a necessidade de aumento do efetivo da Polícia Militar em todos os municípios do Vale do Ivaí.

Neste aspecto, eles consideram fundamental que todos os novos policiais que estão sendo preparados pela escola da Polícia Militar na região permaneçam no Vale do Ivaí após formados. “Nosso pedido é para que esses novos agentes militares sejam distribuídos nos municípios conforme levantamento estatístico das demandas de cada um”, frisou Lauro Junior. Na próxima terça-feira, inclusive, ele estará em Curitiba para levar essa e outras reivindicações do Vale do Ivaí ao secretário de Estado da Segurança Pública, coronel Hudson Leôncio Teixeira.

“Vamos lutar e cuidar do bem mais precioso, que são as crianças das escolas municipais, estaduais e particulares, assim como também dos alunos dos projetos sociais”, disse o ex-presidente da Amuvi e prefeito de Ivaiporã, Luiz Carlos Gil (PSD).

Também foram discutidas a reforma tributária e a criação de câmaras técnicas da Amuvi nas áreas de educação, desenvolvimento econômico e meio ambiente, compostas pelos secretários de cada pasta dos municípios.

