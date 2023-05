Amuvi quer duplicação da rodovia que liga Jandaia a Ivaiporã

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Prefeitos que integram a Associação dos Municípios do Vale do Ivaí (Amuvi) estiveram reunidos na tarde desta sexta-feira em Jandaia do Sul. O encontro foi realizado no recinto de leilões da Sociedade Rural, fazendo parte da programação de abertura do 2º Festival de Cachaça de Jandaia do Sul, que prossegue até este domingo com muitas atrações ao público. Prestigiaram o evento, entre outras autoridades em nível de governo do Estado, o secretário da Agricultura e do Abastecimento, Norberto Ortigara, e o superintendente de Apoio aos Municípios, Ricardo Maia, representando o secretário estadual de Cidades, Eduardo Pimentel.

continua após publicidade .

Entre outros assuntos debatidos, prefeitos defenderam a necessidade de duplicação da rodovia que liga Jandaia do Sul a Ivaiporã (BR-369), numa extensão de aproximadamente 100 quilômetros. Segundo o presidente da Amuvi, prefeito Lauro Junior (União Brasil), de Jandaia do Sul, esta seria uma obra muito importante na área de infraestrutura logística para que o Vale do Ivaí possa receber novos investimentos econômicos.

- LEIA MAIS: Jandaia realiza 2ª edição do Festival da Cachaça neste fim de semana

continua após publicidade .

Lauro Junior observa que todos municípios do Vale têm suas potencialidades econômicas, em especial na área de turismo, seja o rural, o religioso, gastronômico ou de eventos. “É importante nós discutirmos projetos de fomento ao turismo ou a outros setores econômicos do Vale do Ivaí, em especial de infraestrutura logística para que possamos atrair novos investidores”, disse. Esta é uma das demandas que a Amuvi pretende levar ao Governo do Estado.

Também foi discutido o piso nacional de enfermagem, que agora já está aprovado e precisa ser incrementado pelos municípios. Prefeitos consideram justo que esses profissionais tenham uma remuneração à altura do seu trabalho prestado à população. No entanto, eles cobram repasse maior de recursos do governo federal para cobrir essa despesa. Segundo Lauro Junior, o repasse que está sendo proposto pelo governo não chega a um terço do valor que está sendo investido nesses profissionais.

O secretário estadual da Agricultura, Norberto Ortigara, fez uma apresentação do potencial do agronegócio do Paraná e dos investimentos que o Estado tem recebido neste setor, com apoio e incentivo do Governo Ratinho Junior (PSD). Ele destacou a vocação do Paraná de ser um dos maiores produtores de alimentos do Brasil e do mundo.

continua após publicidade .

Na sua visita a Jandaia do Sul, Ortigara anunciou a liberação de R$ 2,08 milhões ao município de Jandaia do Sul para pavimentação poliédrica da estrada velha ligando a Marumbi e mais R$ 591 mil para a Cooperativa de Viticultores de Jandaia Sul (Coopervit), destinados à aquisição de um caminhão frigorífico, uma câmara fria e instalação de energia fotovoltaica no barracão de depósito e distribuição de produtos.

A chefe do escritório regional da Secretaria do Trabalho, Márcia Sousa, explicou o funcionamento do Cartão Futuro, que apoia empregabilidade para jovens de 14 a 24 anos.

Siga o TNOnline no Google News