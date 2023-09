Amuvi mobiliza prefeitos para reverter queda de arrecadação

A Associação dos Municípios do Vale do Ivaí (Amuvi) realizou nesta sexta-feira (15) uma importante reunião, na Sala Cerejeiras, no pavimento superior do Cine Teatro Fênix, em Apucarana. “Tivemos a presença de 20 dos 26 prefeitos dos municípios que compõem a entidade, e o tema central das discussões foi a preocupante queda de arrecadação do Fundo de Participação dos Municípios, o FPM, que é uma das principais receitas das prefeituras, repassada pelo Governo Federal”, informa o prefeito de Apucarana Junior da Femac.

O encontro foi conduzido pelo presidente da Amuvi, Lauro Junior, prefeito de Jandaia do Sul. “Várias ações foram definidas pelos gestores públicos, no sentido de buscar compensações em relação à queda da arrecadação”, revela o prefeito de Apucarana.

Na mobilização dos prefeitos estão programadas diversas ações, incluindo esclarecimentos à população, devido a situações acarretadas pela queda de arrecadação; e uma atuação mais vigorosa junto aos deputados federais, visando exigir do Governo Federal o cumprimento dos direitos dos municípios. Uma nota oficial da Amuvi será editada e divulgada à população e autoridades do Estado e da União.

