Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Vale do Ivaí
publicidade
EXPOSIÇÃO

Amuvi leva Mostra Exposição Riquezas do Vale para a Assembleia Legislativa do Paraná

Mostra segue até esta terça-feira na capital

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Amuvi leva Mostra Exposição Riquezas do Vale para a Assembleia Legislativa do Paraná
Autor A exposição permanece aberta ao público até esta terça-feira (18) - Foto: Divulgação Amuvi

A Associação dos Municípios do Vale do Ivaí (Amuvi) abriu, nesta segunda-feira (17), a Mostra Exposição Riquezas do Vale no hall de entrada da Assembleia Legislativa do Paraná, em Curitiba. A iniciativa leva à sede do Poder Legislativo estadual uma síntese do programa da entidade voltado à divulgação do agronegócio, da cultura e do potencial econômico da região.

- leia mais: Fusca parte ao meio após colisão com outro carro no PR

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

A exposição permanece aberta ao público até esta terça-feira (18), reunindo diversos expositores que integram a Feira Riquezas do Vale. Durante a programação, os visitantes podem adquirir uma ampla variedade de itens da agroindústria regional, incluindo café, doces, bebidas destiladas, laticínios, flores e peças de artesanato produzidas no interior do estado.

📲Entre no nosso canal de notícias do WhatsApp do TN

Presente na abertura do evento na capital paranaense, o presidente da Amuvi e prefeito de Rio Branco do Ivaí, Pedro Taborda Desplanches, destacou que a mostra serve como uma importante vitrine para os municípios representados. “É uma oportunidade para apresentar aos visitantes, autoridades e lideranças estaduais a diversidade dos municípios do Vale do Ivaí, valorizando nossos produtos regionais, artesanato, cultura, turismo, gastronomia, tradições e empreendedorismo”, disse.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
Agronegócio artesanato cultura regional Feira Riquezas do Vale Turismo e Gastronomia Vale do Ivai
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Vale do Ivaí

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV