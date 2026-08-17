Amuvi leva Mostra Exposição Riquezas do Vale para a Assembleia Legislativa do Paraná

A Associação dos Municípios do Vale do Ivaí (Amuvi) abriu, nesta segunda-feira (17), a Mostra Exposição Riquezas do Vale no hall de entrada da Assembleia Legislativa do Paraná, em Curitiba. A iniciativa leva à sede do Poder Legislativo estadual uma síntese do programa da entidade voltado à divulgação do agronegócio, da cultura e do potencial econômico da região.

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A exposição permanece aberta ao público até esta terça-feira (18), reunindo diversos expositores que integram a Feira Riquezas do Vale. Durante a programação, os visitantes podem adquirir uma ampla variedade de itens da agroindústria regional, incluindo café, doces, bebidas destiladas, laticínios, flores e peças de artesanato produzidas no interior do estado.

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Presente na abertura do evento na capital paranaense, o presidente da Amuvi e prefeito de Rio Branco do Ivaí, Pedro Taborda Desplanches, destacou que a mostra serve como uma importante vitrine para os municípios representados. “É uma oportunidade para apresentar aos visitantes, autoridades e lideranças estaduais a diversidade dos municípios do Vale do Ivaí, valorizando nossos produtos regionais, artesanato, cultura, turismo, gastronomia, tradições e empreendedorismo”, disse.