Amuvi entrega cobertores para os asilos de cidades da região

A Associação dos Municípios do Vale do Ivaí (Amuvi) fez nesta sexta-feira (7), na sua sede em Apucarana, a distribuição de cerca de 800 cobertores para 13 asilos de idosos da região. Os cobertores foram conseguidos pelo deputado federal Sérgio Souza (MDB) junto à diretoria da Itaipu Binacional.

continua após publicidade

-LEIA MAIS: Caminhão da Prefeitura de Apucarana tomba e deixa servidor ferido

A entrega foi feita pelo presidente da Amuvi, Lauro Junior (União Brasil), juntamente com o vice-presidente Emerson Toledo Pires (MDB), prefeito de Cambira, com auxílio da primeira-dama de Jandaia do Sul, Stela Silva, e do diretor administrativo da Amuvi, Alexandre Cantagallo, com a presença de Gediel Rodrigues, ex-assessor de Sérgio Souza, hoje lotado na Secretaria de Estado da Justiça, Família e Trabalho.

continua após publicidade

De acordo com Lauro Junior, o ato representa uma parceria da Amuvi com a Itaipu Binacional, intermediada pelo deputado Sérgio Souza, visando atender às necessidades dessas entidades assistenciais que cuidam dos idosos com muitas dificuldades. Trata-se também de um trabalho social que a Amuvi desenvolve junto aos municípios. “A Amuvi tem espírito político, mas também tem sua preocupação em ajudar cada município nas suas necessidades nas áreas de assistência social, saúde, educação e outras”, afirmou Lauro Junior, agradecendo ao deputado Sérgio Souza e à Itaipu pela doação.

O vice-presidente da Amuvi, Emerson Toledo, destacou que, embora as prefeituras repassem subvenções para os asilos, esses sobrevivem com muitas dificuldades. Por isso, destacou a importância da colaboração da coletividade, como essa da Itaipu, com auxílio de Sérgio Souza.

Já o prefeito de Rio Bom, Moisés de Andrade (PSD), propôs a criação de um asilo regional em sua cidade, em parceria com a Amuvi. Ele salienta que em Rio Bom o lar dos velhinhos funciona numa antiga casa de madeira, atendendo a 44 internos, dos quais só 14 são de Rio Bom. As dificuldades para manter o asilo são grandes, tendo ainda que atender às exigências do Ministério Público e da Regional de Saúde. Segundo ele, o município tem um terreno grande para construção de um asilo de abrangência regional.

Os cobertores foram distribuídos da seguinte forma: Apucarana, 100; Califórnia, 40; Faxinal, 60 (dois asilos); Ivaiporã, 50; Grandes Rios, 40; Jandaia do Sul, 50; Kaloré, 50; São João do Ivaí, 40; Marilândia do Sul, 50; Rosário do Ivaí, 40; Rio Bom, 50; e Bom Sucesso, 40.

Siga o TNOnline no Google News