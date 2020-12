Amuvi deve ter eleição virtual devido a pandemia - TNOnline

Continua após publicidade

O atual presidente da Associação dos Municípios do Vale do Ivaí (Amuvi) Washington Luiz, está tentando marcar uma reunião com os integrantes da entidade para tratar da eleição que deve trocar a atual diretoria. Segundo ele, tem agenda de trabalho na sede da entidade em Apucarana para contato com os prefeitos nesta segunda e terça-feira (8).

“Vamos também entrar em contato com o prefeito eleito de Ivaiporã Luiz Carlos Gil e o de Faxinal Ilson Cantagallo, para definir como eles preferem que seja a realização da eleição”, explica.

Em reunião realizada no último sábado de novembro, no Porto Ubá, prefeitos eleitos e reeleitos no Vale do Ivaí decidiram que as eleições para a nova diretoria da Amuvi tenham composição de chapa única de consenso.

A proposta é que o prefeito reeleito de Faxinal, Ylson Álvaro Cantagallo (PSB), o Galo, assuma o comando da Amuvi em 2021. Em 2022, assume a presidência o prefeito eleito de Ivaiporã, Luiz Carlos Gil (PSD).

O prefeito de Kaloré, lembra que a opção por consenso já aconteceu quando houve uma possibilidade de ruptura entre os municípios que compõem a Amuvi. “Já nos unimos com Faxinal e evitamos o racha na associação, agora o mesmo acontece com Ivaiporã com o prefeito Gil - que é muito forte politicamente e o prefeito reeleito de Faxinal”, cita Whashinton.

Para o presidente, o importante agora, além de definir que não haverá disputa na entidade, está a questão da impossibilidade de reunião por conta do avanço do coronavírus na região. “Temos que dar o exemplo e devemos decidir pela eleição de forma virtual até a terceira semana de dezembro”, finaliza.