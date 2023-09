Amuvi cria feira do empreendedor e copa de futebol suíço

Prefeitos que integram a Associação dos Municípios do Vale do Ivaí (Amuvi) estiveram reunidos nesta sexta-feira (15) no pavimento superior do Cine Teatro Fênix, em Apucarana. No encontro, convocado pelo presidente da associação, prefeito Lauro Junior (União Brasil), de Jandaia do Sul, prefeitos decidiram pela criação da Feira do Empreendedor da Amuvi e da Copa Amuvi de Futebol Suíço, além de discutir a queda nos repasses de recursos do Fundo de Participação dos Municípios (FPM) e do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), entre outros assuntos de interesse das prefeituras.



O objetivo da feira do empreendedor é divulgar as potencialidades dos 26 municípios do Vale do Ivaí, estimular as vendas de produtos, trocar experiências e fomentar o seu crescimento econômico. A ideia é promover eventos desta natureza em todos os 26 municípios, a partir de uma programação anual.

No encontro, ficou decidido que a primeira feira será realizada em Apucarana, no dia 2 de dezembro, no Espaço das Feiras, em caráter de lançamento oficial. Na sequência será realizada em outras cidades da Amuvi. “O que queremos é mostrar as potencialidades do Vale do Ivaí, divulgar e valorizar tudo aquilo que é produzido em cada município neste setor e promover a geração de renda para as famílias”, afirma Lauro Junior.

Já a Copa Amuvi de Futebol Suíço tem como objetivo a integração regional na área do esporte, com cada município participando com sua equipe representante. O formato da competição ainda está sendo estudado, mas o que é certo é que haverá uma premiação especial à equipe vencedora.

ARRECADAÇÃO

Nesta reunião de Apucarana, prefeitos defenderam a necessidade de todos os municípios continuarem unidos na luta por mais recursos junto às esferas federal e estadual, conforme batalha que já vem sendo travada nos últimos meses pela Confederação Nacional dos Municípios (CNM), Associação dos Municípios do Paraná (AMP) e todas as associações microrregionais de municípios do Estado. A luta principal é pela recomposição dos recursos do FPM e do ICMS.

Neste aspecto, Lauto Junior convocou os prefeitos para estarem em Brasília, nos dias 3 e 4 de outubro, para mais uma manifestação do movimento municipalista. O movimento pretende pressionar o Congresso Nacional a votar a pauta municipalista já entregue ao governo federal, à Câmara e ao Senado. “É importante a presença de todos os prefeitos nesta luta pelo reequilíbrio da arrecadação”, lembrou o presidente da Amuvi.

Seu apelo foi reforçado pelo prefeito de Apucarana, Junior da Femac (PSD). “Não é hora de um prefeito ir sozinho a Brasília para reclamar da queda de receita, a luta é de todos nós juntos, a luta é do CNPJ da Confederação Nacional dos Municípios, da Associação dos Municípios do Paraná e da nossa associação”, disse Junior da Femac.

Por, Edison Costa

