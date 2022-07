Amuvi conclui e aprova carta de reivindicações; assista

Da Redação

Reunidos nesta sexta-feira (8) na sede da entidade, em Apucarana, prefeitos que integram a Associação dos Municípios do Vale do Ivaí (Amuvi) concluíram e aprovaram a chamada “Carta de Compromissos” contendo uma série de reivindicações do Vale do Ivaí. Cópias do documento serão entregues ao governador Ratinho Junior (PSD) e a todos os pré-candidatos que vão disputar o governo do Paraná nas eleições de outubro deste ano, assim como pré-candidatos a deputado e a senador que mantiverem contato com a região em busca de votos.

O presidente da Amuvi, prefeito Luiz Carlos Gil (PSD), aproveitou a presença do senador Alvaro Dias (Podemos) e já lhe entregou uma cópia do documento, pedindo apoio na liberação de recursos federais para execução dos projetos. Nos próximos dias a carta será entregue ao governador Ratinho Junior numa reunião que está sendo agendada no Vale do Ivaí.

Do conteúdo da carta constam ações que contemplam a região nas áreas de rodovias, recape e pavimentação, terceiras faixas, construção de pontes e viadutos, segurança, educação, transporte escolar, saúde, saneamento básico, industrialização e turismo.

Entre esses pedidos constam a construção de um viaduto em Jandaia do Sul, construção da Universidade Federal em Jandaia do Sul, transformação da Companhia Independente da Polícia Militar de Ivaiporã em Batalhão, integrações intermunicipais como a construção de ponte sobre o Rio Corumbataí entre Godoy Moreira e Barbosa Ferraz, ponte no Rio Ivaí entre Jardim Alegre e Grandes Rios, pavimentação da estrada ligando Borrazópolis a Porto Ubá e da estrada ligando Grandes Rios a Cândido de Abreu.

Alvaro Dias assumiu o compromisso de olhar com atenção e buscar atendimento às reivindicações do Vale do Ivaí dentro das suas atribuições como senador. “É fundamental fazer a leitura das prioridades e vocês fazem isso buscando o desenvolvimento do Vale do Ivaí”, afirmou. Segundo ele, é difícil para um senador apresentar emendas para cada município, mas que é possível fazer isso através de associações ou consórcios.

Na carta da Amuvi, há reivindicações de todos os municípios. O prefeito de Apucarana, Junior da Femac (PSD), por exemplo, propõe a conclusão do asfalto na PR-352 (Rodovia Irineu Sacchelli), que liga Apucarana a Londrina Via distrito de Correia de Freitas, e a estadualização da rodovia Apucarana/Rio Bom.

