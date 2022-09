Vale do Ivaí

'Amor por Pet' realiza Encontro da Causa Animal, em Mauá da Serra

Evento acontece nesta sexta-feira (16), no auditório do Museu do Plantio Direto

Da Redação

Atualização: 15 de setembro, 2022, às 17:27

fonte: Divulgação

