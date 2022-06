Amigos lamentam morte precoce de jovem em Jandaia do Sul

Da Redação

A morte do jovem Leonardo Travagali, de 24 anos, gerou grande comoção em Jandaia do Sul. O falecimento aconteceu neste domingo (6), no Hospital da Providência, onde estava internado.

Conforme a Autarquia de Serviços Funerários (Aserfa), o jovem é velado na Capela Municipal de Jandaia do Sul, nesta segunda-feira (6), e depois será levado para o Crematório Ângelus.

Conforme apurou o site TNOnline, em novembro do ano passado, Leonardo foi diagnosticado com um tumor no cerebelo, um câncer raro chamado meduloblastoma, e desde então lutava contra a doença. Ele era servidor público, atuava no Tribunal de Justiça do Paraná e formado em direito.

Nas redes sociais a comoção é grande:

"Com grande tristeza eu me despeço hoje do meu querido amigo Leonardo Travagli o qual eu posso dizer que tive a grande honra de ser amigo.

Um jovem brilhante, inteligentíssimo, bem humorado, bom cozinheiro, amante dos livros, amante do Direito, amigo para todas as horas.

Revendo nossas conversas hoje, percebi que após o início da sua luta contra o câncer, não houve uma semana sequer que nós não conversássemos. Você com frequência reclamando da minha demora em responder suas mensagens e me chamando sempre de "Donairoso Rei do Café". Hoje procurando algumas fotos nossas percebi o quão escassas elas são, mas o quão fartas foram as nossas conversas no whatsapp e no Instagram.

Vou levar sempre a sua amizade no meu coração. Você foi uma inspiração. E o seu sonho de ser professor de Direito você realizou, pois foram inúmeras as aulas que me deu. Inúmeras foram as vezes que eu te liguei com uma dúvida jurídica, e você sempre pronto a me ajudar e ensinar.

Obrigado meu amigo!! Pelos seus ensinamentos e por toda a força e garra que você demonstrou neste período difícil. Sua morte não é uma derrota, não é um fracasso. Você foi um vencedor, com uma calma e tranquilidade invejável diante de todas as adversidades.

Vá em paz nobre Leonardo, seu legado jamais será esquecido"

"Leonardo Travagli. Que Deus te receba com os braços abertos! Aqui ficou só a saudade"

"Acabou seu sofrimento Leonardo Travagli. Nós aqui na terra, nunca vamos entender os mistérios de Deus em te levar tão cedo, há tantos porquês ??Mais um dia saberemos porque os planos de Deus são maiores que os nossos. Nesse momento minha oração é pra Deus consolar seus pais e toda família . Eu sinto muito. Léo vc será eternamente amado."