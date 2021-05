Amigos e familiares lamentam morte de adolescente de 15 anos

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline

A morte da jovem Isabely Vitória, de 15 anos, gerou grande comoção na cidade de Borrazópolis, nesta sexta-feira (7).

A adolescente foi hospitalizada na quinta-feira (6) e precisou ser transferida por um helicóptero do Samu para o Hospital da Providência, em Apucarana. No entanto, seu quadro se agravou, ela não resistiu e faleceu nesta sexta.

Segundo os médicos que atenderam a jovem, ela sofreu uma cetoacidose diabética, ou seja, uma complicação metabólica aguda do diabetes, caracterizada por hiperglicemia, hipercetonemia e acidose metabólica. Inclusive, essa não foi a primeira vez que a adolescente sofreu esse agravamento.

Amigos e familiares lamentaram o falecimento de Isabelly nas redes sociais.

Com informações do Blog do Berimbau.