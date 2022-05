Ameaça de massacre assusta comunidade escolar em Ivaiporã

Da Redação

A Polícia Militar (PM) de Ivaiporã foi chamada no início da tarde de segunda-feira (30) para atendimento de uma ocorrência de ameaça no Colégio Estadual Antônio Diniz Pereira, que fica localizado na Rua Paulista, na Vila João XXIII.

A equipe foi acionada pela pedagoga do colégio, ela apresentou aos policiais um bilhete dizendo: "massacre dia 07/06/22 surpresa", que foi encontrado por um aluno fixado no espelho do banheiro masculino.

A PM registrou a ocorrência e a Polícia Civil investigar o caso.

Depois do massacre em uma escola do Texas, nos Estados Unidos, na semana passada, quando um jovem tirou a vida de alunos e professores, os pais estão preocupados .

A reportagem entrou em contato com a assessoria do Núcleo Regional de Educação de Ivaiporã agora pela manhã, que deve emitir nota com mais informações sobre o caso até a tarde. .