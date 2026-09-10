AME de Ivaiporã inicia atendimentos em nova estrutura

O Ambulatório Médico de Especialidades (AME) de Ivaiporã iniciou os atendimentos na nova estrutura na quarta-feira (9) para ampliar a assistência especializada em saúde na região. O ambulatório já funcionava na cidade, mas em um prédio considerado inadequado. A estrutura recebeu cerca de R$ 15 milhões para a obra e outros R$ 5 milhões para a compra de equipamentos. O investimento reúne recursos municipais, estaduais e federais.

A partir de agora, o atendimento será ampliado de oito para 11 especialidades. Entre as especialidades estão anestesiologia, cardiologia, fonoaudiologia, neurologia, ortopedia, urologia, cirurgia vascular, oftalmologia, otorrinolaringologia, obstetrícia e pediatria. Também são oferecidos exames de ultrassonografia e atendimento multidisciplinar. A estrutura foi planejada para chegar a 22 especialidades ao longo do tempo.

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Para marcar o início dos atendimentos, foi realizada uma solenidade com a presença de autoridades municipais, estaduais e da população.

O secretário estadual de Saúde, César Neves, destacou o investimento de mais de R$ 350 milhões do Governo do Paraná na implantação de 24 AMEs. Segundo ele, a iniciativa busca reduzir os deslocamentos para consultas e exames especializados. “Nada melhor do que ele ser atendido mais perto da sua casa”, disse o secretário.

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O prefeito de Ivaiporã, Luiz Carlos Gil, destacou que o novo AME representa um avanço para a saúde especializada dos municípios do Consórcio Intermunicipal de Saúde (CIS). “É um salto de qualidade na saúde especializada para toda a região”, avaliou.

Gil também parabenizou o Governo do Paraná pela regionalização da saúde e destacou que a iniciativa reduz viagens, custos e riscos para os pacientes. “É esse upgrade que a população vai sentir, com mais serviços e atendimento de qualidade mais perto de casa”, ressaltou.

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O prefeito de Lunardelli, Wanderlei Sardi, disse que o AME deve ajudar a reduzir a falta de especialistas na região. “A expectativa do município é a melhor possível. O atendimento especializado é um gargalo e o AME vai desafogar muito e ajudar a saúde, principalmente para os pequenos municípios”, afirmou.

Já o prefeito de Jardim Alegre, Moisés Santos, destacou a proximidade da unidade com o município e a redução dos custos para os pacientes. “A saúde chegando mais próxima do paciente é fundamental para nós”, explicou.

A solenidade contou ainda com a presença da vice-prefeita de Ivaiporã, Gertrudes Bernardy, do presidente do CIS, Renan Menck Romanichen, da diretora da 22ª Regional de Saúde, Silvia Bovo e do mantenedor e diretor-geral da Fatec Ivaiporã, Fábio Costa.

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Também participaram prefeitos, secretários municipais de Saúde, vereadores, representantes do Conselho Municipal de Saúde, servidores do AME e moradores de Ivaiporã e da região.



1 de 8 TN Online/Ivan Maldonado Foto: Nova estrutura do AME de Ivaiporã amplia atendimento especializado na região Autor: TN Online/Ivan Maldonado

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