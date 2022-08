Ambulatório do Consórcio de Saúde é alvo de furto em Ivaiporã

Da Redação

O Ambulatório Médico de Especialidades (AME), do Programa Estadual de Qualificação dos Consórcios Intermunicipais de Saúde (QualiCIS), que fica localizado na Rua Mato Grosso, próximo ao 22ª Regional de Saúde de Ivaiporã foi alvo de furto.

O ambulatório foi invadido no final de semana. Na manhã de segunda-feira (15). os funcionários chegaram para trabalhar e encontraram várias salas reviradas, conforme informações da Polícia Militar (PM).

Foi feita uma vistoria inicial no local e dado falta de um notebook branco Samsung patrimônio do Estado do Paraná.

Diante da situação os policiais militares orientaram o solicitante sobre os procedimentos. O caso foi encaminhado a 54ª Delegacia Regional de Polícia Civil para investigação.

