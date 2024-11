continua após publicidade

Uma ambulância Van Renault Master da saúde de Kaloré furtada na noite de domingo (27), foi encontrada na madrugada de segunda-feira (28) em Borrazópolis. O veículo estava estacionado em frente ao hospital com a chave na ignição, quando foi levada pelos bandidos.

A equipe de saúde de Kaloré informou que é costume deixar as ambulâncias com as chaves no contato, facilitando saídas emergenciais. Uma testemunha no local relatou que um homem pegou o veículo e, ao sair, colidiu contra um carro estacionado próximo ao hospital.

continua após publicidade

- LEIA MAIS: Menino vítima de afogamento em J. Alegre será sepultado nesta segunda

Conforme a Polícia Militar (PM), na madrugada, o furto movimentou Borrazópolis, onde moradores acionaram a polícia após verem a ambulância circulando pela cidade com sirenes ligadas.

Após denúncias, a ambulância foi localizada abandonada, após bater contra um anteparo de uma empresa. Nenhum suspeito foi detido até o momento, e o caso segue sob investigação da Polícia Civil.

continua após publicidade

📲 Clique aqui e receba nossas notícias pelo WhatsApp ou convide alguém a fazer parte dos nossos grupos





Foto por Colaboração/Blog do Berimbau Ambulância furtada em Kaloré é encontrada abandonada em Borrazópolis

continua após publicidade





Siga o TNOnline no Google News