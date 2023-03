Ambulância do Samu se envolve em acidente com carro em Ivaiporã

Da Redação

Na tarde de segunda-feira (6), um acidente de trânsito foi registrado no centro de Ivaiporã, envolvendo uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgências (Samu 192) e um automóvel Toyota Corolla.

Segundo informações da Polícia Militar (PM) que atendeu a ocorrência, o acidente foi por volta das 15h25, na Av. Castelo Branco, nas proximidades do Colégio Estadual Barbosa Ferraz.

A ambulância do Samu transitava pela a Av. Castelo Branco e ao chegar na Rua Vereador Orlando Buratto a condutora de um Corolla avançou sinal de parada obrigatória (placa de dê a preferência) e abalroou a ambulância lateralmente.

Conforme relato do motorista da ambulância, a equipe estaria se deslocando para atendimento de ocorrência com sinais sonoros e luminosos ligados no momento da colisão. Apesar dos danos ninguém se feriu.

Ainda segundo a PM, nenhuma irregularidade foi constatada nos veículos nem com os condutores. Foi então elaborado croqui de acidente.

