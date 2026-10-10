Alvo de depredação, entorno do Lago Municipal receberá câmeras de segurança

Administração municipal afirma que a limpeza ocorre a cada dois dias, mas espaço é rapidamente prejudicado pela sujeira; projeto de videomonitoramento

A Prefeitura de Borrazópolis, no norte do Paraná, emitiu um alerta à população para cobrar a conservação dos banheiros públicos do Lago Municipal, após registrar uma nova série de reclamações sobre vandalismo e falta de higiene no local. Apesar de a limpeza ser realizada a cada dois dias pela administração municipal, o mau uso e a depredação constante das estruturas tornam o ambiente inutilizável rapidamente. A situação tem gerado custos imprevistos de manutenção aos cofres públicos e frustração aos moradores que utilizam o parque para lazer, caminhadas e atividades físicas.

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Para coibir a destruição do patrimônio, o poder público planeja instalar câmeras de segurança no entorno do lago. A medida integra um projeto municipal mais amplo de videomonitoramento e tem o objetivo de ampliar a fiscalização e identificar os responsáveis pelos atos de vandalismo, sem comprometer a privacidade das pessoas que utilizam as cabines dos sanitários.

Enquanto o sistema de monitoramento não entra em operação, a administração municipal reforça o pedido de colaboração da comunidade. A orientação é para que os moradores ajudem a fiscalizar e adotem boas práticas, evitando o descarte de lixo no chão e danos aos equipamentos. A prefeitura ressalta que o Lago Municipal é um espaço público financiado pelos próprios contribuintes, e sua preservação depende fundamentalmente da conscientização de cada cidadão.



