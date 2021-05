Alunos voltam às salas de aula em Ivaiporã; veja

Continua após publicidade

Após um ano e dois meses afastados das salas de aula, os alunos das 10 escolas e dos 11 Centros Municipais de Educação Infantil (CMEIs) de Ivaiporã voltaram a reencontrar professores e amiguinhos com aulas presenciais nesta terça-feira (11).

Na segunda-feira (10), os pais estiveram nas escolas recebendo orientações, os materiais escolares e os vídeos para os alunos que ficam estudando nas residências.

O modelo adotado para retorno as aulas presenciais em Ivaiporã foi o escalonado hibrido com rodízio de aulas presenciais e remotas. As diretrizes apontam o distanciamento necessário entre os alunos de 1,5 metros, rotinas de higienização, obrigatoriedade do uso de máscaras e uma série de outras normas, desde o uso do transporte escolar até a hora do recreio.

De acordo com a secretária de Educação, Roseli de Carvalho Oliveira, a equipe de educação já vinha preparando o retorno das aulas presenciais desde o início do ano letivo, em 9 de fevereiro, com o ensino remoto.

Segundo Roseli, a Prefeitura através da Secretaria da Educação distribuiu para todas escolas e CMEIs, os EPIs, álcool em gel para higienização das mãos, álcool líquido para higienização das superfícies, tapetes higienizantes, e termômetros para aferimento de temperatura, dentre outros materiais. “Todas as escolas se organizaram de uma maneira em que haja o distanciamento, as salas também estão bem divididas”.

Ainda segundo a secretária, as aulas foram iniciadas com 50% dos alunos, cujo os pais optaram pelo ensino presencial. “Nesta primeira semana foram escalonados 25% desses alunos, na próxima semana vem os outros 25%. Os alunos que os pais optaram pelo ensino remoto receberão as atividades e os vídeos dos professores”, explica Roseli.

Segundo Francisleine Lima, diretora da Escola Municipal Carlos Lacerda a retomada as aulas nesse primeiro dia foi bem tranquilo. “A ansiedade era muito grande para estar recebendo eles na escola novamente. Seguimos todos os protocolos e correu tudo dentro da normalidade”, disse.

Para Francisleine foi muito gratificante receber novamente os alunos. “Foi muito bom ver nos olhinhos deles a felicidade, por estarem na escola depois de um ano e dois meses. Isso para nós professores, também foi muito gratificante”, completou.