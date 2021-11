Da Redação

Em meio a debates entre a acusação e a defesa, alunos do ensino médio do Colégio Sesc de Ivaiporã, integrado ao Senac do curso Técnico em Informática realizaram na manhã desta terça-feira (16), um júri simulado dentro da disciplina de língua portuguesa. A simulação do tribunal do júri tratou sobre a legalização do aborto de um caso real onde uma mulher foi estuprada, tornando a experiência ainda mais acalorada.

continua após publicidade .

Segundo a professora Sandra Rodrigues, o júri simulado teve por objetivo trabalhar na prática os conteúdos de sala de aula. “A língua portuguesa tem que trabalhar a leitura, a escrita e a oralidade. Com este evento nós estamos conseguindo trabalhar esses três eixos. Os alunos tiveram que formular os textos, usar a norma padrão da língua portuguesa, estão proibidos de usar expressões como: ‘tipo assim’, ‘mano’, que são palavras usuais no vocabulários dos jovens”.

Ainda segundo a professora, o grande desafio para os alunos era ter que se apresentar oralmente, organizando as ideias de maneira concisa e clara “Nós adultos muitas vezes temos vergonha de se apresentar perante o público. E eles estão fazendo isso neste momento, treinando a oratória e a argumentação oral”.

continua após publicidade .

Embora tenha sido uma atividade simulada, os alunos atuaram efetivamente. “Eles estão sendo muito sinceros. Falando alguns termos até científicos, mostrando provas de que realmente a moça foi estuprada. Estão surpreendendo até a mim mesma que fui a pessoa que organizou o evento”, completou Sandra Rodrigues.

Assista:

Alunos simulam tribunal do júri em Ivaiporã; veja - Vídeo por: Reprodução

continua após publicidade .