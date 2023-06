Alunos recolhem 6 toneladas de reciclados na semana do Meio Ambiente

Alunos da rede municipal de ensino de Ivaiporã, arrecadaram na Semana do Meio Ambiente, entre os dias 29 de maio e 7 de junho, 6 toneladas (t) de reciclados através do projeto Caravana da Reciclagem. O projeto que faz parte de ação da Prefeitura de Ivaiporã através do Departamento de Meio Ambiente envolveu 2.691 alunos das escolas e CMEIs do município.

Os alunos das 10 escolas e 11 centros municipais de educação infantil foram divididos em cinco grupos e estimulados a recolher resíduos domiciliares recicláveis. Em 2022, os alunos arrecadaram 2 toneladas. Em 2023, foram 6 t. Ou seja, arrecadaram 188,70% a mais em 2023 em comparação a 2022.

Os resíduos recicláveis e higienizados foram destinados ao Aterro Sanitário, onde a Copemari (Cooperativa de Materiais Recicláveis) realizou o processo de pesagem.

O grupo que mais arrecadou resíduos será premiado com paisagismo e lixeiras ecológicas no estabelecimento de ensino.

“Estas ações envolvendo estudantes são fundamentais para a formação de cidadãos conscientes e comprometidos com a proteção do meio ambiente”, afirmou a diretora do Departamento de Meio Ambiente, Denise Kusminski.

Para a secretária municipal de Educação, Daiane Soares, os alunos ao participarem de atividades práticas, “têm a oportunidade de vivenciar os princípios da sustentabilidade, compreender os impactos das ações no meio ambiente e se tornarem agentes de mudança nas comunidades”, declarou Daiane Soares.

A Semana do Meio Ambiente em Ivaiporã reafirma o compromisso do município em promover ações sustentáveis e preservar os recursos naturais para as gerações futuras. “Com o engajamento dos estudantes e o apoio das instituições de ensino é possível construir um futuro mais sustentável e consciente. Afinal, o cuidado com o meio ambiente é uma prioridade”, assegurou o prefeito Carlos Gil.

