Alunos finalizam Curso de Formação dos Bombeiros em Ivaiporã

O Subcomandante do Corpo de Bombeiros de Ivaiporã, Iveson Baron Witkowski, comunicou que no próximo domingo (21) se encerram os estágios operacionais dos 28 alunos formados no 1º Subgrupamento de Bombeiros Independente.

"Os estágios se encerram representando um marco importante na jornada desses guerreiros, que tiveram a oportunidade de aplicar suas habilidades em cenários e ocorrências reais, sob supervisão experiente da tropa em prontidão, demonstrando um alto nível de competência, capacidade e dedicação", disse Baron.

O 1º SGBI formou 28 bombeiros que integrarão o serviço de socorro de Ivaiporã. "Essa data marca o fim de um ciclo de mais de 1.500 horas de aulas teóricas e práticas, estudos e atividades intensivas, no dia e na noite, no frio e no calor, na água, na terra e no ar, em 36 disciplinas", explicou o subcomandante.

O curso foi iniciado em 8 de agosto de 2022 para 420 alunos em todo o Paraná, onde foram ensinadas técnicas essenciais em áreas como combate a incêndios, resgate e salvamento, primeiros socorros, gerenciamento de crises, entre outras situações.

Na quinta-feira (25), no Palácio Iguaçu, em Curitiba, será realizada a formatura solene do Curso de Formação de Praças. "Convido a todos para que acompanhem e se juntem a nós nessa ocasião especial, para que recebam o efetivo pronto para servir e proteger os cidadãos com excelência", finalizou Baron.

Confira quem são os bombeiros formados em Ivaiporã:

1) Sd. BM 2ª Classe Alexandre Filippini,

2) Sd. BM 2ª Classe Anthony Lucas Siqueira Goedert Cruz,

3) Sd. BM 2ª Classe Arthur Bakai Olsen,

4) Sd. BM 2ª Classe Elcio Rochinski,

5) Sd. BM 2ª Classe Geovane Henrique Scheidt,

6) Sd. BM 2ª Classe Guilherme Moro de Oliveira,

7) Sd. BM 2ª Classe Jhony Rodrigo Viana Tavares,

8) Sd. BM 2ª Classe João Pedro de Freitas Galinari,

9) Sd. BM 2ª Classe João Vitor Fonseca Laço,

10) Sd. BM 2ª Classe Jorge Luiz dos Santos Ambrosio,

11) Sd. BM 2ª Classe Leonardo Alcantara da Silva,

12) Sd. BM 2ª Classe Marcelo Souza Alves,

13) Sd. BM 2ª Classe Matheus Felipe Moreira Bento,

14) Sd. BM 2ª Classe Maurilio Daniel Sanches Filho,

15) Sd. BM 2ª Classe Nathaniel Luiz Batista Carniato,

16) Sd. BM 2ª Classe Paulo Vinicius Silva Machado,

17) Sd. BM 2ª Classe Raphael de Carvalho Oliveira,

18) Sd. BM 2ª Classe Raphael de Souza Santana,

19) Sd. BM 2ª Classe Renan Caldeira Belotto,

20) Sd. BM 2ª Classe Reuvã dos Santos,

21) Sd. BM 2ª Classe Rhuam Felix Gertrudes,

22) Sd. BM 2ª Classe Wesley Borges Souto,

23) Sd. BM 2ª Classe William Jhones dos Santos,

24) Sd. BM 2ª Classe Yan Lukas Emmanuel Camargo,

25) Sd. BM 2ª Classe Nathan Sinval de Mello,

26) Sd. BM 2ª Classe Marcos Vinicius Stalin Nascimento,

27) Sd. BM 2ª Classe Lucas Alves de Azevedo,

28) Sd. BM 2ª Classe William Quintino Viana.

