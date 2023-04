Alunos dos bombeiros de Ivaiporã participam de instrução em Icaraíma

Da Redação

Os 28 alunos do Curso de Formação de Praças Bombeiros Militares de Ivaiporã – 1º SGBI, participam em Icaraíma – Pr, no Porto Camargo, na aplicação em ambiente natural dos estudos de técnicas de busca aquática, desenvolvendo atividades de mergulho de segurança pública, por três dias intensivos.

A ação visa ambientar o efetivo no meio aquático e suas adversidades, sendo-lhes apresentados os aspectos práticos fundamentais em complemento ao conhecimento teórico adquirido, preparando o futuro soldado para o atendimento pleno em uma dinâmica real do meio em que trabalhará.

O instrutor e responsável operacional, 1º sargento Aécio Baia Lopes, destaca o local como um dos melhores do Estado do Paraná para o tipo de treinamento desenvolvido, “principalmente por se aproximar das condições reais encontradas no dia-a-dia, mas com o diferencial de segurança para a prática pretendida”, destacou.

Porto Camargo, em suas ilhas e relevos, apresenta excelente visibilidade, pontos de apoio de efetivo e de materiais, profundidade e velocidades das águas variadas e adequadas, e ainda é referência para as práticas de pesca e mergulho livre, contando com suas praias de muito movimento.

Compõe a equipe de forma complementar o 1º Sargento Mauro, 2º sargento. Márcio, cabo Júnior, cabo Oliveira, soldado Mahnic e o soldado Ulysses, sob a supervisão geral do capitão Iverson Baron Witkowski.