Alunos do Proerd visitam 6ª Companhia da PM; assista

Nesta quinta-feira (25), alunos da rede municipal de ensino, de Jardim Alegre e Ivaiporã, que fazem parte do Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência (Proerd), visitaram a 6ª Companhia Independente da Polícia Militar (6ª CIPM). Na região programa é realizado para os alunos do 5º ano da rede municipal.

Na oportunidade, os alunos, acompanhados pelas professoras e pelo educador social do Proerd, policial Rodrigo Serafim, puderam conhecer a estrutura da instituição policial militar e um pouco mais da rotina dos militares que trabalham na região. “A finalidade é incluir os alunos do Proerd junto a companhia, é estar aproximando a sociedade com a Polícia Militar”.

Participaram do passeio 285 alunos do ensino municipal de Ivaiporã e 58 da cidade de Jardim Alegre. Para o próximo ano o programa que foi reiniciado no final de setembro, estará sendo ampliado no Vale do Ivaí, e segundo o policial Serafim deverá atender aproximadamente 1.4 mil estudantes.

Tenente Daniel Augusto Ferreira Luiz que organizou a recepção dos estudantes explicou que o planejamento foi feito como numa feira de profissões com diversas bases interativas. “Tivemos base da conversa, onde as crianças puderam tirar suas dúvidas, base de ordem unida, a base de viaturas que eles puderam manejar os equipamentos internos, sirene e giroflex, a base dos bombeiros e também da ROTAM”.

Ex-aluno do Proerd, tenente Augusto destacou a importância da integração dos estudantes com a Polícia Militar. “Na verdade, somos um polo com portas abertas, e quando mostramos isso para a sociedade é bom, porque convidamos elas a conhecer a nossa realidade. É gratificante para gente e para eles também que nunca mais vão esquecer”.

A secretária municipal de educação de Ivaiporã, Roseli de Carvalho Oliveira, ressaltou a importância dos estudantes conhecerem um pouco mais o trabalho da Polícia Militar. “Essa aproximação mostra aos alunos, que a polícia, está junto conosco, do nosso lado protegendo e nos ajudando todos os dias”.

O Proerd

O Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência é oriundo de um programa norte-americano criado em 1983, após muitas pesquisas envolvendo educadores, psicólogos, psiquiatras e policiais. Tem como metodologia a Teoria Socioemocional, que trabalha os sentimos e emoções dos alunos. Em 1992, foi implementado no Brasil, por meio da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. Atualmente, é o programa de prevenção ao uso de drogas das polícias militares de todos os estados do Brasil.

