Alunos do curso do Corpo de Bombeiros realizam ação ambiental; assista

Na manhã desta quinta-feira (27), alunos do Curso de Formação de Praças Bombeiro Militar do 1º Subgrupamento de Bombeiros Independente (1º SGBI) realizaram trabalho voluntário do projeto de reflorestamento do Parque Natural Mata da Placídio, em Ivaiporã. Veja o vídeo abaixo.

De acordo com a diretora de Meio Ambiente, Denise Kusminski os futuros bombeiros, contribuíram com a retirada de espécies exóticas, retirada cercas para reflorestamento, roçagem e limpeza da área, ao final do trabalho por volta das 11h30, cada um plantou uma espécie de árvore nativa.

A ação faz parte de um pacto de reflorestamento do Parque Natural Mata do Placídio da Prefeitura de Ivaiporã através da Departamento de Meio Ambiente em parceria do Rotary Club Ivaiporã e Rotary Integração, Associação das Senhoras de Rotarianos, diretores das escolas municipais, CMEIs, colégios estaduais e particulares, que assumiram o compromisso de plantar até o próximo ano 2.000 mudas de árvores nativa.

“Em setembro foi apresentado o plano de manejo do Parque Natural Mata da Placídio que constatou essa área que tem em torno de 4,4 mil metros² de área degradada. Nós começamos a ação com o pessoal do Rotary e já tivemos 140 mudas de árvores plantadas e agora os bombeiros que estão prestando serviços também estão plantando mais 35 mudas”, relatou Denise.

Nos próximos meses, outras entidades e alunos das escolas municipais também estarão realizando o plantio das árvores.









