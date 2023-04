Alunos do curso da PMPR recebem instruções táticas de confronto

Da Redação

Alunos do Curso de Formação de Soldados da Polícia Militar do Paraná da 6ª CIMP em Ivaiporã participaram no sábado (1º) da instrução de Tática de confronto armado de atirador ativo.

O local da instrução foi o Colégio Estadual Barbosa Ferraz de Ivaiporã, o qual foi cedido pelo diretor do colégio Ivan Lopes Mendes.

Na ocasião, os policiais puderam aplicar técnicas de adentramento em local fechado com grande circulação de pessoas, buscando identificar as dificuldades “in loco” e o aperfeiçoamento da ação.

O treinamento do confronto armado em ambiente confinado é de extrema importância para os profissionais da segurança pública, uma vez que possibilita a atuação em locais de difícil acesso, como prédios e residências.

