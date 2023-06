Alunos de Rio Bom participam de 1º Concurso de Redação e Leitura

Aconteceu na última sexta-feira (02), no Centro Social Urbano de Rio Bom, a solenidade do 1º Concurso de Redação e Leitura do Colégio Estadual Doutor Rebouças que homenageou 49 alunos do Ensino Fundamental, matriculados do 6º ano ao 9º ano.



O projeto foi desenvolvido pelo professor Valdemir Fernandes, na disciplina de Redação e Leitura, valorizando a leitura a escrita através do uso de duas plataformas digitais Redação Paraná e Leia+Paraná, promovendo interação, transações e o protagonismo do aluno. “O objetivo do concurso foi incentivar os alunos a construírem significado na aprendizagem, valorizando a leitura e a escrita através do uso de duas plataformas digitais. Era para ser uma redação mensal mais fomos além. Os alunos passaram por uma banca avaliadora, e de cada turma do ensino fundamental foram classificados 7 alunos, do 1º ao 7º lugar. Os alunos receberam medalhas e também um prêmio, além de muitos sorteios feitos durante o jantar em comemoração a eles”, destaca Valdemir.

Além do jantar, os alunos tiveram várias experiências em passeios extracurriculares. Visitaram a Expoingá e o Shopping Catuaí, em Maringá, o Núcleo Regional de Educação, o Jornal Tribuna do Norte/Site TNOnline e o Shopping CentroNorte em Apucarana, a Colônia Esperança e o Parque das Aves, em Arapongas.

O evento contou com a presença do chefe do Núcleo Regional de Eduação de Apucarana, Vladimir Barbosa; o prefeito de Rio Bom, Moisés Andrade; a professora mestre e doutora, Ana Paula Trevisani; a coordenadora da equipe pedagógica, Maria Dos Anjos Grangeiro; a embaixadora das plataformas redação Paraná e Leia+ Paraná, Queidma Harsche; a assistente de município, Célia Fabrício e a diretora, Claudineia Turini.

“O evento foi grandioso, comemoramos e parabenizamos os alunos que participaram deste desafio, e além dos prêmios e medalhas levam consigo as melhores e maiores experiências da vida. Roni Miranda nosso Secretário de Educação, tudo isso é inspirado no trabalho que o senhor coordena junta a equipe da SEED, todas as plataformas que trouxe para as escolas públicas, proporcionaram aos alunos a se desenvolverem mais escritores, e leitores fluentes, gratidão por cuidar com tanto zelo da educação do Paraná. Obrigado a toda organização feita pelas professoras, Assistente Administrativo e Pedagoga Eliane Parreiras, Mary Fatima Silva, Edna, Vana Primon”, finaliza o professor Valdemir.

