Alunos de Marilândia recebem treinamento da brigada escolar

Alunos da rede municipal de educação de Marilândia do Sul, receberam nesta quarta-feira (22) treinamento de evacuação das escolas. Foram feitas simulações de incêndio para que todos saibam como agir em caso de emergência.

É necessário saber como agir em casos de incêndio, por isso, as escolas da rede municipal recebem treinamentos de evacuação. Durante o treinamento são checados se os procedimentos estão sendo realizados corretamente e também o tempo que se leva para que todos saiam da escola com segurança.

É necessário não apenas saber para onde ir, mas também quais a rota mais segura e em quanto tempo ela deve ser feita, cada treinamento visa diminuir o tempo de evacuação e fazer com que os alunos saibam exatamente o que fazer no caso de incêndio.

Ao soar o sinal de incêndio, todos os alunos se posicionam em fila indiana e saem das salas seguindo as instruções do professor, todos devem estar com as mãos cruzadas no peito, depois os professores conferem se todos os seus alunos estão no local de segurança.

Toda escola deve ter um plano de emergência. Um plano de emergência visa preparar a organização em caso de uma ocorrência e minimizar os danos desta eventualidade. Por isso, é tão importante esses treinamentos serem realizados rotineiramente.

