Alunos de Kaloré visitam redação do Jornal Tribuna do Norte

Da Redação

18 alunos do 5º ano A da Escola Municipal Ângelo Imposseto de Kaloré visitaram a redação do Jornal Tribuna do Norte/site TNOnline na manhã desta segunda-feira (9). As professoras Sandra Cristina Diniz Crizostimo, Vivian da Silva Sanches, a pedagoga Daniela Vieira e a diretora Vanderléia acompanharam os estudantes.

continua após publicidade .

A escola realiza o projeto: União faz a Vida, em parceria da Sicredi. "O projeto tem o objetivo de trabalhar a leitura, abordando diferentes tipos de textos e conhecendo o processo da produção do jornal, desde da redação, seu desenvolvimento, produção até chegar em nossas mãos. O intuito da visita é prepará-los para a elaboração de um jornal dentro da comunidade escolar", disse Sandra.

Além da redação, os alunos também conheceram a estrutura da Grafinorte. "Todos ficaram encantados e com certeza foi uma visita muito proveitosa", finaliza a professora.