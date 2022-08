Alunos das escolas de Lunardelli conhecem o projeto “Vida Marinha”

Da Redação

Na última sexta-feira (05), alunos da rede municipal de ensino, do Infantil II ao 5° ano, de Lunardelli, vivenciaram uma experiência única conhecendo o projeto “Vida Marinha”, promovido pela Prefeitura Municipal através da Secretaria Municipal de Educação.

O Projeto é uma ação de Educação Ambiental realizado em uma carreta container com um espaço completamente decorado e lúdico com o ecossistema marinho, sala climatizada e bancada expositora.

A apresentação dos animais é realizada por um biólogo e tem como objetivo conscientizar os alunos sobre a importância da preservação do meio ambiente.

A ação contou com a presença do prefeito Reinaldo Grola e da Secretária Municipal de Educação, Suellen Fernanda da Silva Grola, e de todas as escolas municipais.

“Foi um dia muito divertido e de muito aprendizado”, destacou o prefeito Reinaldo Grola.

