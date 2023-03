Alunos da rede municipal de Faxinal recebem uniforme

Da Redação

Com a presença do prefeito de Faxinal Ylson Álvaro Cantagallo, o Gallo, os alunos da rede municipal de ensino, receberam nesta quinta-feira (2), kits contendo uniformes escolares. Neste primeiro ato simbólico de entrega, foram contemplados os alunos das escolas, Tancredo Neves, Elza Davantel Cabral, Cecília Meireles e Marechal Rondon. Cada kit contém, uma mochila, jaqueta, camisetas, manga curta e comprida, calça e bermuda. Já os materiais escolares foram entregues no início do ano letivo.

Na ocasião, o prefeito Gallo, acompanhado da secretária de Educação, Eliane Felício de Souza Tonin, realizou a entrega do kit escolar para alunos acompanhados dos pais. Em sua fala, o prefeito destacou a importância de a gestão pública investir na educação das crianças.

”Como é gratificante estar aqui hoje entregando esses uniformes, quando eu era aluno eu nunca recebi um uniforme ou material de presente. Mas hoje, como prefeito, estou realizando esse sonho para nossas crianças. Parabéns a todos que fazem da nossa educação a melhor do Brasil”, frisou.

O prefeito também lembrou do prêmio de Gestão que a educação de Faxinal recebeu.

“Nossa educação é a quinta melhor do Brasil, ganhamos um prêmio Nacional de Gestão e Governança do Ministério da Educação. Faxinal ficou entre as cinco cidades destaques do Brasil no III Prêmio Líderes e Expoentes da Governança Pública”, finalizou o prefeito.

Somente na aquisição dos uniformes, cerca de 1,5 mil kits, foram investidos cerca de R$ 500 mil, fruto de emenda parlamentar do deputado Luiz Nishimori.

Mais entrega de uniformes

Nesta sexta-feira (3) serão contemplados os alunos dos CMEI’s Sandra Mara Ribeiro, Cenira Gamarros, Alair Lourdes Fernandes, CMEI-Vila Nova, Maria Zenilda Ribeiro, CMEI-Nossa Senhora de Fátima e CMEI-Branca de Neve. Na segunda-feira (6) será a vez dos alunos dos CMEI-Nova Altamira (Faxinalzinho) e Epitácio Pessoa.

