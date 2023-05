Alunos da APAE de Mauá da Serra recebem kits de uniformes; assista

Mais de 98 alunos estudantes da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) do município de Mauá da Serra receberam um kit completo de uniforme escolar, contendo camiseta, calça e blusa de frio.

Os kits foram doados pela prefeitura municipal para todos os alunos. A entrega está sendo feita pelo terceiro ano consecutivo.

O prefeito Hermes Wicthoff, a primeira-dama Kelly Wicthoff, a rainha do milho 2023 Ana Fernanda, princesa do milho 2023 Sthefani Juliana e a diretora da instituição, Edna Gonçalves, participaram da entrega oficial. Veja:

Investimentos marcam os 31 anos de Mauá da Serra

O prefeito de Mauá da Serra, Hermes Wicthoff (PSD), é o entrevistado desta semana do programa “De Olho na Cidade”, conduzido pelo site TNOnline e jornal Tribuna do Norte. A entrevista marca os 31 anos de emancipação política e administrativa do município, com cerca de 10,9 mil habitantes, comemorados no último dia 24.

Exercendo seu quarto mandato à frente da administração municipal, Hermes Wicthoff considera que Mauá da Serra é hoje um dos municípios que mais se desenvolve no Vale do Ivaí, levando-se em conta o crescimento populacional, os investimentos da Prefeitura nos diferentes setores e os avanços econômicos dos últimos anos que, conforme assinala, têm resultado em mais qualidade de vida da população. Para o prefeito, “esse jovem município cresce a passos largos, se consolidando como uma das principais potências econômicas do Vale do Ivaí”.

Acompanhando esse crescimento, Wicthoff assinala que a administração municipal tem procurado investir principalmente em infraestrutura urbana, saúde, educação e segurança. São pilares que, conforme assinala, demonstram a evolução da cidade em vários setores. “Para mim é um privilégio exercer o quarto mandato, é uma responsabilidade muito grande, e meu foco agora é garantir melhor qualidade de vida aos moradores de Mauá”, diz o prefeito. Para ler mais, clique aqui.

