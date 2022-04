Alunos da Apae de Ivaiporã recebem uniformes escolares

Da Redação

A direção da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) recebeu na segunda-feira (14) 260 uniformes escolares da Prefeitura de Ivaiporã. A entrega foi feita pelo prefeito Carlos Gil, vice-prefeito Marcelo Reis, e pela secretária municipal de Educação, Daiane Soares, que convidaram a presidente da Câmara de Vereadores, Gertrudes Bernardy, para participar da cerimônia.

Os uniformes escolares são compostos por 2 camisetas, jaqueta, calça, bermuda ou shorts saia, par de meia, tênis e mochila.

A presidente da Apae, Euzélia Lopes, afirmou que ver os alunos uniformizados era um sonho da instituição. “Trata-se de um presente maravilhoso e, por isso, somos muito gratos à Prefeitura, que também liberou uma verba significativa para Escola Especial da Apae e Casa Lar, onde tem 4 moradores”, disse.

Vera Beltrão, que é diretora da Escola Especial, agradeceu às equipes da Prefeitura pelo apoio que é dado sempre que solicitado pela Apae – especialmente a Secretaria Municipal de Educação. “Tudo o que propomos fomos atendidos desde que o prefeito Carlos Gil e o vice-prefeito Marcelo Reis assumiram a gestão”, contou Vera Beltrão.

Na 1ª gestão Carlos Gil – 2013/2016 a Prefeitura estabeleceu parceria com a Apae disponibilizando transporte escolar com o objetivo de valorizar o empenho da direção e dos funcionários – atualmente são 87, e visando oferecer conforto aos alunos.

“A direção e os funcionários da Apae atendem com amor e carinho os alunos. Por isso, parabenizo os profissionais pelo dedicação e inclusão social. Com o uniforme escolar também proporciona igualdade entre os alunos”, afirmou o prefeito Carlos Gil.

Segundo o vice-prefeito Marcelo Reis a gestão trabalha pela evolução da educação no município. “Jamais poderíamos esquecer a Apae, que desenvolve um trabalho fantástico no ensino especial! Desejo que 2022 seja um ano de êxito – após o pior período da pandemia”, referiu Marcelo Reis.

O trabalho das equipes da Apae também foi reconhecido pela presidente da Câmara de Vereadores, Gertrudes Bernardy. “A Apae precisa do apoio do Executivo, Legislativo e especialmente do empenho das equipes, que tão bem se dedicam aos alunos diariamente. Por isso, o nosso reconhecimento”, declarou.

2.676 alunos

Em fevereiro, 2.676 alunos dos 11 Centros Municipais de Educação Infantil (CMEI) e das 10 Escolas Municipais de Ivaiporã receberam uniformes escolares e apostilas do sistema de ensino Opet entregues pela Prefeitura, que investiu R$2,5 milhões.