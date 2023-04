Aluno que publicou ameaças é apreendido em Bom Sucesso

Da Redação

A apreensão aconteceu nesta manhã

Um adolescente, de 13 anos, estudante da sétima série do Colégio Estadual João Paulo I, de Bom Sucesso, norte do Paraná, que publicou nas redes sociais ameças contra alunos da instituição, foi apreendido na manhã desta terça-feira (18).

A equipe da Polícia Civil de Jandaia do Sul, no comando do delegado Carlos Diego, também apreendeu o celular do garoto e o aparelho será periciado. O adolescente teria criado um perfil falso no Instagram e publicou uma ameça que provocou pânico na comunidade.

O delegado informou que a prática de criar e divulgar notícias falsas é crime, por isso o garoto foi apreendido. O Ministério Público e Conselho Tutelar acompanham o caso e o jovem deve se encaminhado a um centro de ressocialização.

A página falando de um possível massacre no colégio da cidade foi criada logo após o ataque ocorrido em Santa Catarina, onde um criminoso invadiu uma escola com uma machadinha, matou crianças e depois se entregou à polícia.





