Aluno desacata e ameaça professora em colégio de São João do Ivaí

Policiais militares do Destacamento de São João do Ivaí registraram, na segunda-feira (27), por volta das 12 horas, ocorrência de ameaça e desacato no Colégio Estadual José de Mattos Leão.

Os policiais conversaram com a diretora, que relatou que o aluno estava usando celular e ouvindo música na sala de aula, o que é proibido pelo regulamento interno do colégio. Quando a professora chamou sua atenção e pediu que ele guardasse o aparelho, ele se recusou e proferiu palavrões.

A professora então chamou a diretora para que a situação fosse resolvida, mas mesmo assim, ele continuou desferindo xingamentos para ambas e fazendo ameaças.

A equipe policial solicitou a presença do Conselho Tutelar, que se fez presente, para que todos se deslocassem para a Delegacia de São João do Ivaí para que a situação fosse registrada e as medidas processuais tomadas.

A direção da escola registrou a ocorrência na Ata Escolar e a PM confeccionou o Boletim de Ocorrência Unificado (BOU).

