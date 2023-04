Aluno ameaça colega com lâmina de barbear em colégio de Lunardelli

Da Redação

Imagem meramente ilustrativa

Na tarde de quarta-feira (5), por volta das 15h30, a Polícia Militar (PM) foi chamada para um colégio na Av. Rui Barbosa, em Lunardelli, no Vale do Ivaí, no centro norte do Paraná, onde um aluno estaria com uma lâmina de barbear ameaçando colegas de escola.

Os policiais militares chegando ao local, já encontraram as conselheiras tutelares, bem como a mãe do autor.

Foi relatado à equipe que o menor estava com uma lâmina de barbear e que ameaçou cortar o cabelo de uma menor e que ele correu atrás da aluna.

Ela conseguiu chegar até sua mãe que trabalha na escola e o menor disse que estava apenas brincando.

Diante dos fatos a mãe da vítima não teve interesse em representar contra o autor neste momento e a pedido dos conselheiros, bem como, da pedagoga da escola foi feito registro do fato.

A mãe da vítima orientada quanto ao prazo de seis meses para representar caso mude de ideia.

