Aluno agride diretor do Colégio Cívico Militar em Faxinal

Em Faxinal, no final da manhã de terça-feira (15), um aluno foi apreendido e encaminhado à 53ª Delegacia de Polícia Civil, após ser acusado de lesão corporal e ameaçar o diretor cívico do Colégio Cívico Militar Olavo Bilac.

De acordo com boletim da Polícia Militar (PM), a equipe foi acionada ao colégio, onde o diretor cívico relatava ter um menor extremamente agressivo. No local os policiais encontram o solicitante e o aluno no banheiro do colégio.

O diretor relatou que o aluno foi ao banheiro fez uma bola de papel molhado e jogou no pátio. Ele foi repreendido pela conduta e convidado a catar o papel, o que foi feito pelo aluno. Após isso, jogou novamente no chão do banheiro e ao ser novamente repreendido partiu para cima do diretor.

Para evitar ser agredido, o diretor disse que conteve o adolescente que começou a gritar e dar socos nas portas e no espelho do banheiro. O diretor cívico ficou com algumas lesões nos braços e na panturrilha.

O diretor contou ainda aos policiais que o menor o ameaçou de morte, bem como, afirmava que iria cometer uma chacina no colégio cívico militar.

Diante dos fatos o aluno e diretor foram encaminhados ao hospital para exame de lesões corporais e posteriormente para a 53ª DRP de Faxinal para as providências de polícia Judiciária.