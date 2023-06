Aluna xinga professora em Lunardelli e caso termina na delegacia

Siga o TNOnline no Google News

Uma estudante adolescente da cidade de Lunardelli xingou uma professora durante a aula e o caso foi parar na delegacia de São João do Ivaí. O Conselho Tutelar e os pais da estudante foram chamados.

O caso foi atendido pela Polícia Militar (PM) na manhã de quinta-feira (22), na Av. Rui Barbosa e foi registrado como injúria.

A guarnição foi acionada para deslocar ao Colégio Estadual, pois uma professora havia sido ameaçada por uma aluna.

No local, a equipe entrou em contato com a solicitante, ela relatou que a aluna, teria chegado atrasada para a aula e a professora pediu para que a estudante copiasse a tarefa, porém ela disse que não iria fazer. Após a reclamação, a estudante xingou a professora com palavras de baixo calão.

Diante das ofensas a professora se dirigiu a secretaria da escola e pediu à equipe pedagógica a providência do Conselho Tutelar e da equipe policial.

A aluna e seu pai, foram juntamente com o Conselho tutelar e a professora foram para a delegacia de São João do Ivaí e tomadas as devidas providências.

