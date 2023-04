Aluna de 13 anos é agredida com garrafada em colégio de Borrazópolis

Da Redação

Colégio Estadual Humberto de Alencar Castelo Branco

Na tarde de terça-feira (11) a Polícia Militar foi acionada para o Colégio Estadual Humberto de Alencar Castelo Branco em Borrazópolis para uma ocorrência de lesão corporal.

Chegando ao local os policiais conversaram com a pedagoga, que passou a relatar que uma aluna de 13 anos foi agredida com uma garrafada na cabeça, socos e chutes vindo a causar lesões no rosto (olho direito), as agressoras foram duas irmãs adolescentes de 15 e 17 anos.

Diante dos fatos foi indagado a representante legal da vítima, a avó, 57 anos, a qual decidiu por representar contra as menores infratoras.

As menores foram apreendidas e encaminhadas com a responsável, 42 anos, para 53ª Delegacia Regional de Polícia Civil de Faxinal para as providências cabíveis.

Antes de se deslocarem até a delegacia todas as partes foram encaminhadas para o Hospital Municipal para confecção de laudo de lesão corporal.

