Aluna da Apae de Borrazópolis é premiada no concurso Agrinho

Estudantes e professores da rede estadual de ensino do Paraná foram premiados com smartphones, nesta segunda-feira (7), durante o 27º Concurso Agrinho, promovido pelo Sistema Faep/Senar-PR. Na região a estudante, Ketllen Naiara Galdino Morgenstern, aluna da Apae de Borrazópolis foi uma das premiadas.

Ketllen foi a primeira colocada na fase regional do concurso Agrinho na categoria Educação Especial, com trabalho de desenho realizado com a educadora Giana da Silva Arantes, professora de Arte da Apae.

Além dos tradicionais concursos de desenho e redação (para alunos das redes pública e privada), a premiação também contou com as categorias de Robótica, Programação e Redação Paraná, voltadas aos estudantes da rede estadual e promovidas em parceria com a Secretaria de Estado da Educação e do Esporte (Seed-PR).

O tema desta edição do concurso foi “Sustentabilidade Ambiental” – as redações e projetos de robótica e de programação premiados tratam de problemas e soluções voltados ao meio ambiente.

Presente na cerimônia, o vice-governador Darci Piana celebrou o engajamento dos jovens com um tema tão importante para a preservação ambiental e a agricultura no Paraná.



“Vocês serão os responsáveis de amanhã para que continuemos sendo a melhor agricultura da América Latina e uma das melhores do mundo, graças ao atendimento que a gente faz ao nosso meio ambiente”, disse aos estudantes.O secretário da Educação do Paraná, Renato Feder, comemorou as mais de 300 mil redações inscritas no Agrinho e feitas na plataforma Redação Paraná, criada pela Seed-PR.

“Foi um número muito acima das nossas expectativas. Também tivemos o Agrinho Robótica, com muitos prêmios e trabalhos maravilhosos. Tivemos alunos fazendo drones que plantam sementes sozinhos. Estamos trazendo inovação para o Paraná, e hoje é a coroação desse trabalho”, disse.

Flávio Pereira, diretor da Escola Mário Cividini também marcou presença no evento, desta forma representando o presidente da APAE, Luis Marques Dias.

